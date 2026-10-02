Palmeiras encara maratona de jogos com plano para convocados e atenção de Abel
Alviverde terá dez jogos em período de 30 dias no retorno após a Data Fifa
O Palmeiras montou uma força-tarefa nos bastidores para encarar a maratona de jogos do próximo mês, decisiva para as pretensões da diretoria de conquistar uma inédita tríplice coroa. Serão dez partidas entre 8 de outubro e 8 de novembro, por três competições diferentes. O período também inclui os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, além do clássico contra o Corinthians.
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Internamente, a comissão técnica concentra esforços na preparação física do elenco e na redução dos jogadores no departamento médico. Atualmente, apenas Paulinho e Jefté estão afastados. O atacante, porém, já realiza atividades no gramado e deve iniciar a transição física nos próximos dias. Com o restante do grupo, o trabalho prioriza atividades de maior intensidade, que também envolvem jogadores das categorias de base para suprir a ausência dos 11 convocados.
Com os convocados, o departamento de futebol mantém contato constante com representantes das respectivas seleções e acompanha de forma recorrente a condição física dos atletas, além de avaliar o desgaste provocado pelos amistosos. O clube também estuda uma logística específica para contar com seus principais nomes já no duelo contra o Bahia, em 8 de outubro. A intenção, porém, não é forçar nenhum jogador, preservando o grupo para os confrontos decisivos das fases eliminatórias.
- Podemos fazer treinos mais fortes em relação ao período de competição. É claro que tem o fator mental, stress, viagens, mas o desgaste físico agora é grande. Estamos nos preparando muito bem, essa parada está sendo forte - afirmou Murilo, um dos líderes do atual elenco alviverde.
Abel Ferreira, pela primeira vez desde que assumiu o comando do Palmeiras, está na disputa das três principais competições do calendário nacional. Com o título do Campeonato Paulista conquistado no primeiro semestre, o técnico pode encerrar a temporada de 2026 com quatro conquistas, feito que superaria a marca de 2022, quando terminou o ano com três títulos: Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Paulistão.
O treinador não estará à disposição para a partida contra o Bahia, no Nubank Parque, nem para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, diante do Fluminense. Em ambos os compromissos, cumprirá suspensão. No entanto, Abel retornará à beira do gramado no clássico contra o Corinthians, após cumprir os três jogos de gancho impostos no Campeonato Brasileiro.
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Calendário do Palmeiras após a Data Fifa
- 08/10 - Palmeiras x Bahia - Brasileirão
- 11/10 - Palmeiras x Corinthians - Brasileirão
- 14/10 - Fluminense x Palmeiras - Libertadoress
- 17/10 - Athletico x Palmeiras - Brasileirão
- 21/10 - Palmeiras x Fluminense - Libertadores
- 24/10 - Palmeiras x RB Bragantino - Brasileirão
- 28/10 - Santos x Palmeiras - Brasileirão
- 01/11 - Palmeiras x Vasco - Copa do Brasil
- 05/11 - Palmeiras x Remo - Brasileirão
- 08/11 - Vasco x Palmeiras - Copa do Brasil
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