Palmeiras controla carga de titulares e não terá Vitor Roque na Libertadores

O Palmeiras deu sequência à preparação para o confronto com o Fluminense na manhã desta segunda-feira (19), na Academia de Futebol. Os jogadores com maior minutagem na temporada encerraram as atividades mais cedo, em um trabalho de controle de carga de olho na sequência decisiva de jogos nas próximas semanas. Vitor Roque, por sua vez, permaneceu na parte interna do centro de treinamento e será desfalque no próximo compromisso da equipe.

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Vitor Roque sofreu uma entorse no tornozelo durante o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, e segue em tratamento desde então. O Lance! havia informado que o atacante precisaria de um "milagre" para ficar à disposição na próxima quarta-feira. A recuperação, no entanto, segue o cronograma previsto, e o camisa 9 não terá condições de enfrentar o Fluminense.

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O elenco do Palmeiras realizou ativação muscular na manhã desta segunda-feira e, na sequência, foi a campo na Academia de Futebol para atividades em espaço reduzido, sob a supervisão da comissão técnica de Abel Ferreira.

O treinador voltará ao banco de reservas após cumprir suspensão no jogo de ida contra o Fluminense. Com a vitória por 2 a 1 no Maracanã, o time alviverde retorna ao Allianz Parque com a vantagem do empate para garantir vaga em mais uma final da Libertadores.

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Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians, no Nubank Parque, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)<br>

Sem Vitor Roque à disposição, a expectativa é de que Abel Ferreira mantenha a formação com três zagueiros e três meio-campistas. Com isso, Giay e Piquerez devem atuar como alas, enquanto Jhon Arias e Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, formariam a dupla de ataque.

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