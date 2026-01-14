Palmeiras chega ao clássico com retorno de titulares e movimentações tímidas no mercado

Pouco mais de uma semana após se reapresentar para o início da pré-temporada, o Palmeiras terá o primeiro clássico da temporada. Nesta quarta-feira (14), a equipe recebe o Santos, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Para o duelo, a tendência é que Abel Ferreira conte com os artilheiros de 2025 à disposição. Flaco López ficou de fora do confronto diante da Portuguesa devido a um quadro gripal, enquanto Vitor Roque realizou tratamento no tornozelo após uma pancada sofrida no jogo-treino contra o Desportivo Brasil.

A expectativa é de que a dupla receba ao menos alguns minutos na primeira partida do Palmeiras como mandante na temporada. Assim como na temporada passada, Abel Ferreira promoverá rotações na equipe para dar tempo de jogo a boa parte do elenco, além de controlar a carga física dos atletas visando a sequência do calendário.

continua após a publicidade

Na primeira partida, o Palmeiras entrou praticamente com equipe reserva. Entre os destaques, estiveram o jovem Allan, o zagueiro Murilo e o goleiro Carlos Miguel. Andreas Pereira, Khellven e Bruno Fuchs, por sua vez, foram acionados na segunda etapa.

Palmeiras mantém movimentações tímidas no mercado de transferências

Até o momento, o Palmeiras oficializou apenas a contratação do volante Marlon Freitas, ex-Botafogo. Anteriormente, havia adquirido em definitivo o zagueiro Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG em 2025.

continua após a publicidade

Marlon Freitas em sua estreia com a camisa do Palmeiras diante a Portuguesa (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

Segundo apuração da reportagem, a diretoria alviverde ainda busca um zagueiro, um volante de contenção e um atacante. Entre os nomes especulados estão Thiago Almada, do Atlético de Madrid, e John Arias, do Wolverhampton.

Entre os nomes cotados para o sistema defensivo está Igor Júlio, do Brighton. O Palmeiras entrou em contato com representantes do zagueiro para avaliar os termos da negociação.

A equipe inglesa não tem interesse em ceder o jogador por empréstimo e pede entre 7 e 8 milhões de euros para liberá-lo. Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit, também foi sondado pelo clube paulista.