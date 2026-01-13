Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Paulistão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri
Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (14), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo segundo jogo da primeira fase do Paulistão. O clássico terá transmissão da Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir.
+ Palmeiras monitora Igor Júlio como opção para a defesa
Ambos os clubes estrearam com vitória no Paulistão. A equipe liderada por Abel Ferreira venceu a Portuguesa, no Canindé, por 1 a 0. Enquanto o Peixe derrotou o Novorizontino por 2 a 1, na Vila Belmiro, com gol de Thaciano nos minutos finais.
Vale lembrar que cada equipe disputará oito partidas nesta fase de classificação do torneio estadual, sendo quatro como mandante e quatro como visitante. Entre os compromissos, estão previstos três clássicos para cada um dos clubes.
Santos não terá Neymar para o clássico
Neymar não participou da estreia do Santos na temporada e novamente será desfalque, desta vez diante do Palmeiras, fora de casa. O camisa 10 alvinegro está na fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada em 22 de dezembro de 2025.
✅Ficha técnica
Palmeiras x Santos
📅 Data e horário: quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming);
🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi;
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima;
📺 VAR: Adriano de Assis Miranda.
⚽ Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez (Murilo), Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Marlon Freitas), Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Bruno Rodrigues (Vitor Roque).
SANTOS (Técnico: Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Lautaro Díaz , Caballero (Robinho Jr.) e Gabigol.
