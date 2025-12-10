Palmeiras acerta permanência de Fuchs e aguarda para oficializar contratação

O Palmeiras chegou a um acordo para a permanência de Bruno Fuchs. As partes acertaram todas as pendências nos bastidores e aguardam para oficializar a continuidade do zagueiro, que defendeu o clube por empréstimo em 2025.

De acordo com a apuração da reportagem do Lance!, o novo vínculo de Bruno Fuchs com o Palmeiras terá duração de quatro temporadas, até dezembro de 2029. A negociação, porém, não tem relação com a situação de Caio Paulista, que deixou o clube alviverde rumo ao time mineiro no início do ano, em condições semelhantes.

O Palmeiras deve desembolsar cerca de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões) pela contratação do zagueiro. Todas as burocracias do novo acordo já ficaram para trás, e os envolvidos tratam a permanência como certa.

As partes mantinham contato para a renovação de Fuchs desde a metade do ano, a pedido da atual comissão técnica. O rendimento do jogador, sobretudo no segundo semestre da temporada, período em que ganhou sequência como titular, facilitou sua permanência na Academia de Futebol.

Apesar de zagueiro de origem, Bruno Fuchs recebeu oportunidades como primeiro volante na equipe de Abel Ferreira e terminou a temporada prestigiado após ser titular no jogo de volta contra a LDU, no Allianz Parque, e na decisão da Libertadores diante do Flamengo, em Lima.

Além de Fuchs, a comissão técnica comandada por Abel Ferreira conta atualmente com o capitão Gustavo Gómez, Murilo, Micael e Benedetti como opções para o setor defensivo. O zagueiro canhoto, porém, não se adaptou em sua temporada de estreia e tende a deixar o Palmeiras ainda nesta janela de transferências em caso de proposta.

Bruno Fuchs comemora seu gol em Palmeiras x LDU, pela semifinal da Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Números de Bruno Fuchs pelo Palmeiras e carreira

Bruno Fuchs disputou 44 jogos na atual temporada com a camisa do Palmeiras, com pouco menos de 3.000 minutos em campo. Ao todo, foi titular em 31 oportunidades, marcou três gols e distribuiu uma assistência.

Formado nas categorias de base do Internacional, o zagueiro recebeu a primeira oportunidade como profissional em 2019 e permaneceu no clube gaúcho até 2020, quando se transferiu para o CSKA, da Rússia. Três anos depois, voltou ao futebol brasileiro para defender o Atlético-MG, onde atuou por empréstimo.