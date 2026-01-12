Vitor Roque trabalha com bola e pode reforçar o Palmeiras em clássico

O Palmeiras deu sequência à preparação para enfrentar o Santos na próxima quarta-feira (14) e realizou atividades na Academia de Futebol. O elenco participou de um trabalho tático com orientações de balanço, circulação e opções de passe, entre outros aspectos, além de jogos em campo reduzido com objetivos determinados pela comissão técnica.

Ausência na estreia do Palmeiras, no Paulistão, Vitor Roque participou de parte das ativades no gramado com o restante do elenco. Posteriormente, realizou trabalhos individualizadas em separado. Com isso, segue como dúvida para enfrentar o Peixe, na Arena Barueri.

O Palmeiras foi um dos seis clubes que venceram na primeira rodada do Campeonato Paulista e ocupa atualmente a quinta colocação, atrás dos rivais Corinthians e Santos, em razão dos critérios de desempate. O São Bernardo, que goleou o Capivariano por 4 a 0, lidera a competição.

Mauricio estreia com assistência

Após terminar 2025 com dígitos duplos em gols e assistências, 10 e 11, respectivamente, Maurício estreou na temporada com assistência para o gol de Luighi, único do Palmeiras no Canindé. O meia, apesar de comemorar a marca, afirmou que ainda existe margem para evolução.

- O ano passado foi bom para mim em questões de números, mas é claro que sempre dá para melhorar. Nosso foco agora é fazer uma boa temporada coletiva. Contra a Portuguesa, consegui ajudar a equipe o máximo possível. Feliz de estar vencendo e começar o ano com mais uma assistência - disse o meio-campista.

Mauricio, meia do Palmeiras, em treinamento na Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Devido à escalação alternativa adotada por Abel Ferreira e à saída de Murilo na segunda etapa, Maurício chegou a vestir a braçadeira de capitão durante o confronto.

- Fico muito feliz e honrado por ter usado a faixa de capitão, é um símbolo muito importante, ainda mais em um clube como o Palmeiras. Usando a faixa ou não, temos de demonstrar muita vontade, muita determinação. Nosso elenco mudou bastante no ano passado, mas temos grandes líderes e fico muito feliz e honrado em ter tido essa oportunidade - completou.