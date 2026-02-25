menu hamburguer
Decisão da arbitragem em Palmeiras x Fluminense causa revolta: 'Vergonha'

Duelo está sendo disputado nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
21:56
Felipe Fernandes de Lima apitará jogo entre Botafogo e Bahia (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraFelipe Fernandes apita Palmeiras x Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
O duelo entre Palmeiras e Fluminense, na noite desta quarta-feira (25), teve um lance muito polêmico envolvendo a arbitragem. A decisão do árbitro Felipe Fernandes revoltou muitos torcedores nas redes sociais.

Até aqui, o Palmeiras vence o Fluminense por 2 a 0. No começo do jogo, Vitor Roque driblou o goleiro Fábio e caiu no chão. O árbitro marcou pênalti, e o VAR não recomendou revisão. Na cobrança, o "Tigrinho" abriu o placar.

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com o pênalti marcado no duelo disputado na Arena Barueri. Veja o lance polêmico e os comentários abaixo:

Arena Barueri recebe Palmeiras x Fluminense (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)
Arena Barueri recebe Palmeiras x Fluminense (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Veja jogada e reação dos torcedores

Escalação do Palmeiras contra o Fluminense

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra o Fluminense, na noite desta quarta-feira (25), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto após três rodadas, o Alviverde soma sete pontos e ocupa a liderança da competição pelos critérios de desempate.

Carlos Miguel está mantido como titular no gol. A dupla de zaga é formada por Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven na lateral direita e Joaquín Piquerez pelo lado esquerdo. O trio de meio-campo conta com Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio.

No ataque, Allan, cria das categorias de base, ao lado de Flaco López e Vitor Roque, completa a escalação do Palmeiras para a partida contra o Fluminense.

