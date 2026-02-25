Decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense repercute: 'Não existe'

Palmeiras e Fluminense vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (25), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, uma decisão do técnico Abel Ferreira para o duelo repercutiu muito.

Cerca de 1h antes da bola rolar para o duelo na Arena Barueri, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Fluminense foi divulgada. O técnico do Verdão optou por não escalar Jhon Arias entre os titulares da equipe.

Nas redes sociais, a decisão de Abel Ferreira para o duelo chamou muita atenção de torcedores, que comentaram. Veja a repercussão abaixo:

Arena Barueri recebe Palmeiras x Fluminense (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Veja comentários sobre a decisão do técnico Abel Ferreira

Escalação do Palmeiras contra o Fluminense

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra o Fluminense, na noite desta quarta-feira (25), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto após três rodadas, o Alviverde soma sete pontos e ocupa a liderança da competição pelos critérios de desempate.

Carlos Miguel está mantido como titular no gol. A dupla de zaga é formada por Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven na lateral direita e Joaquín Piquerez pelo lado esquerdo. O trio de meio-campo conta com Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio.

No ataque, Allan, cria das categorias de base, ao lado de Flaco López e Vitor Roque, completa a escalação do Palmeiras para a partida contra o Fluminense.