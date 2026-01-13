Palmeiras elimina o Vitória nos pênaltis e avança à 3ª fase da Copinha

Crias classificadas! Após empate por 3 a 3 no tempo normal, o Palmeiras venceu o Vitória nas penalidades por 3 a 2, na noite desta terça-feira (13), na Arena Barueri, e avançou à terceira fase da Copinha. Victor Gabriel, com dois gols, e Juan Gabriel marcaram para o Alviverde, enquanto Hiago, Gean e Alejandro anotaram para o Leão.

Na próxima fase, o Palmeiras vai encarar o Flamengo-SP, que venceu o Monte Roraima por 1 a 0 e garantiu a classificação no início da tarde desta terça-feira. O confronto será realizado nesta quinta-feira (15), em horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Como foi o jogo entre Palmeiras e Vitória

Os primeiros minutos foram marcados por grande intensidade nas disputas pela posse de bola, principalmente no meio-campo. Aos sete minutos, Victor Gabriel marcou para o Palmeiras em posição de impedimento, mas a arbitragem de campo, que não conta com o auxílio do VAR, validou o gol alviverde.

À frente no marcador, o Palmeiras passou a dominar as ações na Arena Barueri, mas não criou novas chances de perigo. O Vitória cresceu nos minutos finais da partida, rondou a área adversária, mas também sem efetividade.

O Vitória retornou melhor para a segunda etapa, passou a encurralar o Palmeiras em seu campo de defesa e chegou ao gol de empate aos 15 minutos. Hiago recebeu dentro da área e bateu sem chances para o goleiro Aranha.

Após sofrer o gol, os comandados de Lucas Andrade voltaram a agredir a meta rival e quase marcaram em duas oportunidades. A principal delas, Luis Fabiano salvou o Vitória em cima da linha após falha de Ezequiel.

Os 20 minutos finais da partida foram caóticos. O Vitória abriu vantagem duas vezes rumo à classificação, mas as Crias da Academia igualaram o marcador, levando a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

Pênaltis

Palmeiras

Kauã Lira ✅

Victor Gabriel ✅

Pimenta ✅

Robson 🚫

Sorriso 🚫

Vitória

Juninho ✅

Emerson Buiú ✅

Gean 🚫

Juan 🚫

Kauan 🚫

Jogadores de Palmeiras e Vitória durante partida da Copinha (Foto: Guilherme Veiga/Palmeiras)

Ficha técnica

Palmeiras 3 (3) x (2) 3 Vitória

Copinha - 2ª Fase

📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP);

🥅 Gols: Victor Gabriel (2x) e Juan Gabriel (PAL); Hiago, Gean e Alejandro (VIT);

🟨 Cartões amarelos: Rocha (PAL); Aucélio, Gean e Alejandro (VIT);

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Ricardo Pereira Fernandes;

🚩 Assistentes: Diego Henrique de Oliveira e Viviane Pereira Lopes.

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Aranha; Luis Sabóia (João Paulo), Pimenta, Luccas Ramon (Robson) e André Lucas; Coutinho, Fabio e Victor Gabriel; Eduardo (Antônio Marcos), Sorriso e Felipe Teresa (Rocha {Kauã Lira}).

VITÓRIA (Técnico: Mário Henrique)

Ezequiel; Luís Fabiano, Cauan Farias, Gean e Hiago (Emerson); Kauan Victor, Aucélio, Juninho e Nico; Alejandro (Wanderson) e Emanoel (Juan Gabriel).