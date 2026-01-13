Postura de Simeone e mercado estrangeiro afastam Almada do Palmeiras
Meia-atacante argentino é um dos alvos da diretoria alviverde para reforçar o setor ofensivo
O Palmeiras vê em Thiago Almada uma oportunidade de mercado e sondou a situação do jogador argentino, atualmente no Atlético de Madrid. A postura de Diego Simeone, além do interesse de clubes europeus, dificulta as tratativas alviverdes e afasta o meia-atacante da Academia de Futebol.
Em entrevista recente, o técnico do Atlético elogiou a capacidade de Almada em servir os companheiros, mas ressaltou a necessidade de contar com o argentino em sua melhor forma. No último compromisso da equipe espanhola, diante do Real Madrid, o meia-atacante foi acionado na segunda etapa e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos, já considerados os acréscimos.
- Ele tem essa capacidade de transição de jogo e dar assistências, como fez para Julián na última jogada da partida (diante do Real Madrid. Está claro que precisamos dele no seu melhor - afirmou Simeone, em entrevista coletiva.
De acordo com a apuração da reportagem do Lance!, o Palmeiras busca um meia-atacante capaz de atuar como camisa 10. O jogador chegaria para disputar posição com Raphael Veiga e Mauricio no atual sistema de Abel Ferreira.
A concorrência de equipes do futebol europeu, no entanto, pode ser outro fator de dificuldade para o Palmeiras. Nos últimos dias, a imprensa portuguesa noticiou que o Benfica entrou na corrida pelo meia-atacante, e a tendência é que outros clubes europeus também passem a disputar o jogador após a abertura da janela.
Pouco aproveitado por Diego Simeone na atual temporada, Almada disputou apenas 17 das 27 partidas do Atlético de Madrid no ano, sendo somente seis como titular. Diante desse cenário, o argentino vê com bons olhos uma transferência ainda nesta janela, visando maior regularidade e a preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Além de Almada, o Palmeiras trata como prioridade a contratação de um zagueiro, segundo apurou a reportagem, após a saída de Micael, emprestado ao Inter Miami, dos Estados Unidos. No último mês, a diretoria acertou a permanência em definitivo de Bruno Fuchs, que atuou por empréstimo junto ao Atlético-MG, e, nesta semana, inscreveu o marfinense Koné na atual edição do Campeonato Paulista.
