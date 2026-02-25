Escalação: Palmeiras tem força máxima para encarar o Fluminense

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra o Fluminense, na noite desta quarta-feira (25), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto após três rodadas, o Alviverde soma sete pontos e ocupa a liderança da competição pelos critérios de desempate.

Palmeiras busca manter a liderança do Brasileirão em reencontro de Arias com o Fluminense

Carlos Miguel está mantido como titular no gol. A dupla de zaga é formada por Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven na lateral direita e Joaquín Piquerez pelo lado esquerdo. O trio de meio-campo conta com Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio.

No ataque, Allan, cria das categorias de base, ao lado de Flaco López e Vitor Roque, completa a escalação do Palmeiras para a partida contra o Fluminense.

Jhon Arias, segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, inicia sua primeira partida contra o Fluminense desde que retornou ao futebol brasileiro no banco de reservas. Em sua estreia, atuou por cerca de 15 minutos e sofreu o pênalti que originou um dos quatro gols do Palmeiras na classificação diante do Capivariano.

São desfalques nesta noite Emiliano Martínez (lesão na panturrilha esquerda), Figueiredo (em transição física) e Paulinho (em recuperação de cirurgia na perna direita).

Vitor Roque está mantido na escalação titular do Palmeiras para a partida contra o Fluminense (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Felipe Anderson, Arias, Ramón Sosa, Lucas Evangelista, Luighi, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

