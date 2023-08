O Palmeiras venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no Mineirão e deu um grande passo para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores. Além da boa atuação e do gol de Raphael Veiga, o time contou com um apoio incessante do torcedor palmeirense na arquibancada de visitante do estádio. A torcida, com seu "gogó", foi o reforço para essa fase da competição. Confira, no vídeo acima, o Olhar do Porco de mais uma grande apresentação da "hinchada" alviverde: