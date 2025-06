Zico aponta brasileiros na reta final do Mundial de Clubes: ‘Estou confiante’

Antes da partida entre Flamengo e Espérance no Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (16), em entrevista a CazéTV, Zico falou sobre a competição internacional. Para o ídolo do Rubro-Negro, os brasileiros estão seguros, confiantes e com chances de chegar as finais.

- Eu estou muito confiante nos times brasileiros chegando nas finais. Todo respeito aos europeus que tem estado na frente, mas eu vejo que os brasileiros estão bem, estão fortes, seguros, confiantes. E eu espero que o Flamengo seja um deles. É um time maduro, cascudo, com jogadores que disputaram a Copa do Mundo e acho que não devem sentir tanto como outros devem sentir - disse Zico.