O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Alviverde foi melhor no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo com um gol de Raphael Veiga. Na segunda etapa, o Galo cresceu, mas não foi o suficiente para conseguir o empate. As duas equipes voltam a se enfrentar no Allianz Parque na próxima quarta-feira, 9 de agosto, às 21h30. Veja os melhores momentos acima.