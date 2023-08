Ao abrir o placar no Mineirão, aos 28 minutos de jogo, Raphael Veiga comemorou o gol chutando a bandeirinha do Atlético-MG, na beira do gramado. Torcedores do São Paulo pegaram o corte da celebração e compararam com a de Luciano durante o clássico contra o Corinthians, que causou bastante polêmica pela postura do atacante tricolor - que além do chute também provocou corintianos na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil.