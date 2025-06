Souza seleciona times europeus que podem ser batidos por brasileiros no Mundial

Em entrevista ao Lance!, na Casa Superbet, nesta segunda-feira (16), Souza fez uma análise sobre os clubes europeus no Mundial de Clubes. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras tem gigantes do Velho Continente em seus grupos. Veja a análise do ex-jogador, que já foi campeão Mundial com o São Paulo em 2005.

- Eu acho que com o Chelsea ainda dá pra jogar igual para igual. Agora com o PSG, não. O PSG já jogou todo o futebol. O Atlético dá. O Atlético é um time que marca muito forte, tem a sua transição rápida, mas eu acredito que os times que não dá pra bater de frente ainda é City, Real Madrid e o PSG. Esses times estão jogando um futebol acima dos demais - disse Souza, que seguiu falando da partida entre Palmeiras e Porto.

- Eu acho que existe o respeito. Eu vi alguns jogadores que jogam lá fora falando que essa era a diferença, e essa é a realidade. Às vezes falta um pouquinho de obediência tática do brasileiro. Mas eu não acho que subestimou, não. Não tirando os méritos do Palmeiras. O Palmeiras pegou o pior Porto dos últimos 10 anos.

Palmeiras enfrentou o Porto no Mundial de Clubes (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O ex-jogador citou ainda a partida entre Boca Juniors e Benfica. Os times empataram em 2 a 2 após os argetinos abrirem 2 a 0 no placar, surpreendendo quem esperava uma superiodade do time europeu.

- O Benfica, eu acho que subestimou um pouco. A diferença do Boca é que o Boca tem aquela pegada, marcação forte, coisa que falta um pouco no brasileiro. Então às vezes você vai a um jogo achando uma coisa… A gente viu hoje o próprio Chelsea sofrendo um pouco pra ganhar um jogo. O futebol é traiçoeiro.

Souza campeão Mundial

Souza foi campeão mundial com o São Paulo em 2005. O meia fez parte do elenco que venceu o Liverpool por 1 a 0, no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, garantindo o título da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Naquela campanha, o jogador atuou sob o comando do técnico Paulo Autuori e contribuiu para a conquista do terceiro título mundial da história do clube.