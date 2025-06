Alex é o novo técnico de clube da Série B do Brasileirão

O Operário tem um novo comandante: Alex, ex-meia e ídolo de Cruzeiro, Palmeiras, Coritiba e Fenerbahçe. O treinador de 47 anos assume a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e terá como auxiliar Zé Roberto Lucini, que comandava o sub-20 do Paraná.

O último trabalho de Alex foi no Antalyaspor, da Turquia, de onde foi demitido em janeiro. No comando da equipe, somou 21 jogos, com oito vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Além da experiência no futebol turco, o ex-meia também trabalhou nas categorias de base do São Paulo e comandou a equipe principal do Avaí. No clube catarinense, esteve à frente em apenas 18 partidas, com seis vitórias, quatro empates e oito derrotas, alcançando um aproveitamento de 40%. Nesse período, o time balançou as redes 22 vezes e sofreu 25 gols, em jogos válidos pela Série B, Copa do Brasil e Campeonato Catarinense.

No Operário, assume a missão de tentar reverter a campanha instável da equipe na Série B. Atualmente na 15ª posição, o time soma 14 pontos em 12 rodadas, com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas. O desempenho ofensivo registra 14 gols marcados, enquanto a defesa já foi vazada 16 vezes.

Alex se tornou ídolo no Brasil e fora

Como jogador, Alex é considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Conquistou títulos importantes, como a Copa Mercosul (1998), a Copa do Brasil (1998) e a Libertadores (1999) pelo Palmeiras. Também foi protagonista da histórica campanha do Cruzeiro na temporada de 2003, quando o clube conquistou a tríplice coroa: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

No Fenerbahçe, construiu uma trajetória de ídolo. Contratado em 2004, deixou sua marca com 184 gols e 161 assistências em 374 partidas. Sua passagem foi decisiva para a conquista de três títulos do Campeonato Turco e duas Copas da Turquia. Também fez parte do elenco responsável pela melhor campanha do clube na Liga dos Campeões, chegando às quartas de final na temporada 2007/2008.