Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro por 1 a 0, no Mineirão, nesta quarta-feira, Raphael Veiga atingiu mais uma marca expressiva com a camisa do time na Libertadores. Segundo maior artilheiro do clube na história da competição sul-americana, o meia se tornou também o 16º brasileiro com mais bolas na rede na disputa em todos os tempos, igualando ninguém menos do que Pelé, Zico e Jardel.



Revelado pelo Coritiba, Veiga está em sua 7ª edição de Libertadores da carreira - todas pelo Palmeiras, clube que defende desde 2017. Bicampeão, Raphael já entrou em campo em 43 jogos e marcou 16 vezes. Pelo Alviverde, somente Rony, com 20 gols, estufou as redes mais vezes na história da copa.



O camisa 23 agora está a apenas três tentos de entrar na lista dos dez maiores artilheiros brasileiros da competição em todos os tempos. Atualmente, o ranking conta com Pedro, centroavante do Flamengo, Guilherme, ex-atacante de Atlético Mineiro, Grêmio e Corinthians, e Ricardo Oliveira, ex-São Paulo e Santos, empatados na 9ª colocação fechando o top 10.



BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES



1º - Gabigol - 31 gols em 53 jogos

2º - Luizão - 29 gols em 42 jogos

3º - Palhinha - 25 gols em 31 jogos

Fred - 25 gols em 43 jogos

5º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos

Célio Taveira - 21 gols em 43 jogos

7º - Rony - 20 gols em 44 jogos

Bruno Henrique - 20 gols em 48 jogos

9º - Guilherme - 19 gols em 27 jogos

Pedro - 19 gols em 34 jogos

Ricardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos

12º - Sérgio João - 18 gols em 22 jogos

Tita - 18 gols em 44 jogos

Marcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos

15º - Robinho - 17 gols em 45 jogos

16º - Pelé - 16 gols em 15 jogos

Zico - 16 gols em 21 jogos

Jardel - 16 gols em 21 jogos

Raphael Veiga - 16 gols em 43 jogos

20º - Leandro Damião - 15 gols em 30 jogos

Hulk - 15 gols em 31 jogos

Alex - 15 gols em 46 jogos

Diego Souza - 15 gols em 49 jogos

Rafael Sóbis - 15 gols em 57 jogos