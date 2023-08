- Em terceiro lugar meus jogadores, pois tivemos calma, tranquilidade, fomos competitivos, primeiro tempo muito bem jogado, com as dinâmicas bem feitas, na casa de um adversário super poderoso. No segundo tempo nosso adversário nos empurrou um pouquinho mais para trás, é normal, tinha que reagir, tinha que ir atrás do resultado. Acho que nesta primeira partida, o resultado acaba por ser justo, como eu te disse estamos no meio e agora vamos discutir o jogo na segunda partida.