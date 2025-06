Neto revela torcida para apenas um clube brasileiro no Mundial de Clubes

O novo Mundial de Clubes da Fifa começou para os times brasileiros neste domingo (15). Palmeiras e Botafogo estrearam na competição, e o Craque Neto revelou que está torcendo apenas para um clube brasileiro.

Durante o programa "Apito Final", da Band, Neto avaliou o empate do Palmeiras com o Porto, por 0 a 0, e aproveitou para revelar sua torcida no Mundial de Clubes.

- Se você perguntar para mim: Neto, você tá torcendo para algum clube brasileiro? Rapaz, o único brasileiro que eu estou torcendo é o Botafogo. Eu estou falando como clubista - disse Neto.

Craque Neto é um dos principais nomes da Band (Foto: Reprodução)

Brasileiros no Mundial de Clubes

Palmeiras e Porto-POR fizeram um jogo disputado na estreia dos dois times no Mundial de Clubes, alternando superioridade na partida disputada neste domingo (15), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas os times não saíram do 0 a 0.

Palmeiras x Porto neste domingo (16) (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

O Palmeiras, assim, perdeu a chance de liderar o grupo A, que tem todos os times empatados com um ponto: além do Verdão, Porto, Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA. Nenhuma equipe marcou gol neste grupo até aqui no torneio. O Palmeiras volta a campo dia 19, quando joga contra o Al Ahly.

continua após a publicidade

No fim da noite, o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1. A equipe fez bom primeiro tempo, mas caiu de produção na segunda etapa e quase levou o empate no fim do jogo. Na próxima rodada, o time de Renato Paiva encara o PSG, no dia 19.

Quem ainda não jogou

Flamengo e Espérance se enfrentam nesta segunda-feira (16), em jogo válido pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 22h (de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Já o Fluminense vai estrear nesta terça-feira (17), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 13h (de Brasília). O Tricolor enfrenta o Borussia Dortmund, da Alemanha.