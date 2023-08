Se o jogo foi todo do Palmeiras no primeiro tempo, ele foi todo do Atlético-MG no segundo. Com o time mais avançado no campo do adversário, o Galo não deixou o Verdão jogar. Sem contra-ataque e sem saída de trás, a equipe de Abel Ferreira recuou demais e deu algum espaço para os comandados de Felipão tentaram o empate. No entanto, o volume de jogo não foi convertido em chances, e as poucas foram neutralizadas por Weverton. No duelo das alterações, Scolari foi mais feliz do que o português.