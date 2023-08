O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (2), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O gol da vitória do Verdão foi marcado por Raphael Veiga, aos 29 minutos do primeiro tempo, que recebeu a maior nota entre os jogadores. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira tem a vantagem do empate no duelo de volta, no Allianz Parque, que acontece na próxima quarta-feira (9), também às 21h30. Veja as notas do Lance!