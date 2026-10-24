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AO VIVO: siga Palmeiras x RB Bragantino pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na Arena Crefisa Barueri, em São Paulo, pela 32ª rodada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 16:55
Atualizado há 1 minutos
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Arena Crefisa Barueri recebe Palmeiras e Red Bull Bragantino pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Boa tarde, torcedor ligado no Lance!. Neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em São Paulo, Palmeiras e RB Bragantino duelam pela 32ª rodada do Brasileirão. O Verdão entra em campo pressionado para somar três pontos e seguir na caça direta aos líderes na briga pelo título nacional. Do outro lado, o Massa Bruta defende uma invencibilidade de três partidas e tenta surpreender na capital para carimbar sua vaga na próxima Copa Sul-Americana.

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*Em atualização

17h40 - Bragantino escalado para enfrentar o Palmeiras! 🔴⚪

O Massa Bruta está definido para o confronto na Arena Barueri. Tiago Volpi; Ryan, Alix Vinícius, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Fernando, Isidro Pitta e Herrera.

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17h40 - Palmeiras escalado para enfrentar o Bragantino! 🟢⚪

Abel Ferreira manda a campo: Carlos Miguel; Barboza, Bruno Fuchs e Giay; Jhon Arias, Gustavo Gómez (C), Marlon Freitas, Mauricio e Lucas Evangelista; Flaco López e Arthur.

17h25 - Os últimos detalhes do gramado da Arena Barueri antes de a bola rolar para Palmeiras x Bragantino.

17h21 - Faixas provocativas ao Corinthians e Flamengo, sendo vendidas nos arredores da Arena Barueri, horas antes da partida entre Palmeiras x Bragantino.

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17h10 - O time do Verdão e a torcida já estão na área!

17h00 -

Palmeiras x Fluminense pela volta da semifinal da Libertadores, no Nubak Parque
Palmeiras entra em campo pressionado para vencer e seguir na cola ddo Flamengo (Foto: Mauro Horita / Nubank Parque / Staff Images)

16h55 - Com 66 pontos na 2ª colocação da competição, o Palmeiras conta com a força da torcida na Arena Crefisa Barueri para vencer e seguir na caça direta à liderança do campeonato. O RB Bragantino, por sua vez, soma 41 pontos em 10º lugar e mira manter a sequência invicta fora de casa para se consolidar de vez na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Remo e Bragantino
RB Bragantino visita o Palmeiras focado em manter a série invicta no Brasileirão pela 32° rodada do Brasileirão (Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino)
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