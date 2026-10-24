AO VIVO: siga Palmeiras x RB Bragantino pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Arena Crefisa Barueri, em São Paulo, pela 32ª rodada
Boa tarde, torcedor ligado no Lance!. Neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em São Paulo, Palmeiras e RB Bragantino duelam pela 32ª rodada do Brasileirão. O Verdão entra em campo pressionado para somar três pontos e seguir na caça direta aos líderes na briga pelo título nacional. Do outro lado, o Massa Bruta defende uma invencibilidade de três partidas e tenta surpreender na capital para carimbar sua vaga na próxima Copa Sul-Americana.
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*Em atualização
17h40 - Bragantino escalado para enfrentar o Palmeiras! 🔴⚪
O Massa Bruta está definido para o confronto na Arena Barueri. Tiago Volpi; Ryan, Alix Vinícius, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Fernando, Isidro Pitta e Herrera.
17h40 - Palmeiras escalado para enfrentar o Bragantino! 🟢⚪
Abel Ferreira manda a campo: Carlos Miguel; Barboza, Bruno Fuchs e Giay; Jhon Arias, Gustavo Gómez (C), Marlon Freitas, Mauricio e Lucas Evangelista; Flaco López e Arthur.
17h25 - Os últimos detalhes do gramado da Arena Barueri antes de a bola rolar para Palmeiras x Bragantino.
17h21 - Faixas provocativas ao Corinthians e Flamengo, sendo vendidas nos arredores da Arena Barueri, horas antes da partida entre Palmeiras x Bragantino.
17h10 - O time do Verdão e a torcida já estão na área!
17h00 -
16h55 - Com 66 pontos na 2ª colocação da competição, o Palmeiras conta com a força da torcida na Arena Crefisa Barueri para vencer e seguir na caça direta à liderança do campeonato. O RB Bragantino, por sua vez, soma 41 pontos em 10º lugar e mira manter a sequência invicta fora de casa para se consolidar de vez na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
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