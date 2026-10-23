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Raphael Veiga passará por cirurgia e realizará tratamento no Palmeiras

Jogador está na capital paulista e passará por cirurgia nos próximos dias

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
23/10/2026 15:17
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Raphael Veiga durante partida entre Palmeiras e Vitoria
Raphael Veiga durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/GazetaPress)

O meio-campista Raphael Veiga, que está emprestado ao América, do México, sofreu uma luxação no ombro esquerdo e será submetido a uma nos próximos dias, em São Paulo. O Palmeiras informou que os clubes concordaram que, após o procedimento, o jogador realizará o tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do Verdão.

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O atleta tem contrato de empréstimo com o time mexicano até o final deste ano e com valor de compra fixado. Como a recuperação de Veiga será longa, ainda não se sabe se o América vá exercer a compra ao final deste contrato. No entanto, neste momento, segundo apuração do Lance!, não há nenhuma conversa em andamento sobre o futuro do jogador.

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No América do México, Veiga disputou 35 jogos e marcou cinco gols, além de ter distribuído oito assistências neste período. Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028, somando 384 jogos, 109 gols, 58 assistências e 11 títulos conquistados pelo Alviverde.

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