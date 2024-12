Mais efetivo? Confira a comparação entre Paulinho e os centroavantes da Era Abel

O Palmeiras está próximo de anunciar Paulinho, do Atlético-MG, como seu novo atacante. O jogador seria o segundo reforço do time para 2025. O primeiro foi o, também atacante, Facundo Torres, anunciado na sexta-feira (20). Segundo as informações obtidas pelo Lance!, a contratação de Paulinho será a maior da história do clube, envolvendo o pagamento de cerca de 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) e o envio de dois atletas ao Galo. Mas será que o jogador vale o investimento?

Confira a comparação dos números dele com os de alguns dos centroavantes da Era Abel Ferreira no Verdão. Os anos escolhidos correspondem às melhores temporadas dos jogadores no clube sob o comando do técnico português.

Paulinho (2023) x Flaco López (2024)

No período analisado, ambos jogaram 61 partidas por seus respectivos clubes. No entanto, Paulinho marcou 31 gols pelo Atlético-MG e deu oito assistências. Já Flaco, marcou 22 gols pelo Palmeiras e deu uma assistência a menos, sete.

Além disso, Paulinho precisou de menos minutos em campo para participar de um gol. Foram 138 minutos, em média. Flaco precisou de 142.

Flaco comemorando gol pelo Palmeiras na Libertadores de 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Paulinho (2023) x Endrick (2023)

E como fica a comparação dele com o xodó dos palmeirense, o jovem Endrick? Bem, a revelação da base do Palmeiras atuou em uma quantidade menor de jogos do que Paulinho. Foram 61 a 53. Enquanto o atacante do time mineiro balançou a rede 31 vezes, o jovem marcou em 14 oportunidades.

Assim, Paulinho ficou com uma média de 0,5 gols por jogo e Endrick, 0,26. No quesito assistências, o palmeirense passou em branco naquele ano. Paulinho deu oito.

Endrick comandou o ataque do Palmeiras na primeira rodada do Paulistão de 2023 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Paulinho (2023) x Rony (2022)

Nesta comparação, Paulinho atuou menos do que seu adversário. O atacante jogou 61 partidas e Rony, 63 naquela temporada. Ainda assim, ele marcou mais. Foram 31 gols contra 23 do jogador do Palmeiras.

Quando se trata das assistências, ele também fica à frente com oito e Rony com seis. O atacante do Verdão precisou, naquele ano, de 176 minutos, em média, para participar de um gol, 38 minutos a mais do que Paulinho.

Rony comemorando seu 20º gol na temporada de 2022 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Paulinho (2023) x Deyverson (2021)

Em 2021, Deyverson atuou em 31 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Com esses números, é possível dizer que ele marcou, em médica, 0,16 gols por partida.

Como já apontamos, Paulinho fez, no período analisado, 31 gols e deu oito assistências em 61 jogos. O que resulta numa média de 0,5 gol por jogo.

Deyverson comemorando gol pelo Palmeiras em 2021 (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Paulinho (2023) x Luiz Adriano (2021)

Para finalizar, é possível compará-lo também com Luiz Adriano, outro centroavante que foi comandado por Abel. Em 2021, primeiro ano completo do técnico português no clube, Luiz atuou em 37 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Ele teve uma média de 0,13 gols por jogo. Números inferiores aos alcançados por Paulinho no período analisado.

Luiz Adriano comemorando gol pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

