Despedida no elenco do Palmeiras aumenta suspeita de troca por Paulinho

O volante Patrick, capitão da equipe sub-20 do Palmeiras, está de saída do clube. Neste domingo (22), dois jogadores do Verdão fizeram publicações em suas redes sociais se despedindo do atleta. A situação dá força à possibilidade de Patrick ser um dos atletas envolvidos na negociação do Alviverde para ter Paulinho do Atlético-MG.

Como apurado anteriormente pelo Lance!, o Palmeiras está com a negociação bem encaminhada para a contratação do atacante. O acordo envolveria o pagamento de 18 milhões de euros (R$ 114 milhões) fixos e dois jogadores do elenco do clube paulista: Gabriel Menino e Patrick.

Nas redes sociais, o atacante Thalys publicou uma montagem com diversas fotos em que aparece junto do volante.

- Obrigado pela lealdade, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre, tá no coração - escreveu Thalys.

Allan também fez uma publicação com fotos de Patrick e escreveu em inglês "No fim, eu sentirei sua falta. Te amo".

Patrick está no Palmeiras há dois anos e provavelmente não teria muitas chances no time profissional em 2025. Seu nome não foi citado pelo técnico Abel Ferreira quando este foi questionado sobre quais atletas da base seriam promovidos ao time profissional.

- Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys que vem a fazer uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti. (...) Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar - afirmou Abel Ferreira em entrevista após a partida contra o Grêmio em novembro.