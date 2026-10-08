O lateral-esquerdo Jefté, do Palmeiras, testou positivo para substância diurética proibida conhecida como furosemida. Em comum acordo, o jogador foi afastado de suas atividades enquanto não houver a análise definitiva do caso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. O exame que detectou a substância proibida foi realizado fora de competição, em agosto de 2026.

Jefté negou qualquer intenção de obter vantagem competitiva com o uso da substância. O atleta alegou que o uso da substância foi "involuntário e inadvertido", fora do ambiente do clube e sem o conhecimento dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). A furosemida é classificada como um diurético de alça potente e pode ser utilizada para mascarar outras substâncias não autorizadas nos exames antidoping.

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Jefté se pronuncia sobre resultado do exame

Em nota publicada nas redes sociais, o lateral isentou o Palmeiras de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Leia:

"Nos últimos dias, recebi com surpresa e profunda tristeza a notícia de que o exame de controle de dopagem realizado fora de competição apresentou um resultado analítico adverso para um diurético proibido. Desde o primeiro momento, tenho colaborado de boa-fé com as autoridades competentes e, em respeito aos procedimentos aplicáveis e ao jogo limpo, aceitei a suspensão provisória.

Quero deixar claro que jamais utilizei qualquer substância proibida com a intenção de obter vantagem competitiva. Nunca trapaceei e sempre conduzi minha carreira com respeito ao esporte, às regras e aos meus adversários.

Estou trabalhando em conjunto com meus advogados e com meu Clube para esclarecer todos os fatos e relacionados ao resultado do exame e para exercer, com serenidade e firmeza, todos os meus direitos de defesa. Tenho plena confiança de que o processo permitirá que os fatos sejam devidamente esclarecidos, desde já refutando qualquer atribuição de responsabilidade ao Palmeiras em relação ao ocorrido. Agradeço as mensagens de apoio e a confiança de todos que me acompanham neste momento."

Apesar da suspensão, o jogador já estava fora dos gramados. Jefté lesionou o joelho esquerdo durante partida contra a Chapecoense, antes da pausa para a Copa do Mundo, passou por cirurgia e deve desfalcar o Palmeiras até o final da temporada.