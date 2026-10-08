Jefté testa positivo em antidoping e é afastado do Palmeiras
O jogador aceitou a suspensão provisória voluntariamente enquanto o caso não receber análise definitiva do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem
O lateral-esquerdo Jefté, do Palmeiras, testou positivo para substância diurética proibida conhecida como furosemida. Em comum acordo, o jogador foi afastado de suas atividades enquanto não houver a análise definitiva do caso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. O exame que detectou a substância proibida foi realizado fora de competição, em agosto de 2026.
Jefté negou qualquer intenção de obter vantagem competitiva com o uso da substância. O atleta alegou que o uso da substância foi "involuntário e inadvertido", fora do ambiente do clube e sem o conhecimento dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). A furosemida é classificada como um diurético de alça potente e pode ser utilizada para mascarar outras substâncias não autorizadas nos exames antidoping.
📲 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Jefté se pronuncia sobre resultado do exame
Em nota publicada nas redes sociais, o lateral isentou o Palmeiras de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Leia:
"Nos últimos dias, recebi com surpresa e profunda tristeza a notícia de que o exame de controle de dopagem realizado fora de competição apresentou um resultado analítico adverso para um diurético proibido. Desde o primeiro momento, tenho colaborado de boa-fé com as autoridades competentes e, em respeito aos procedimentos aplicáveis e ao jogo limpo, aceitei a suspensão provisória.
Quero deixar claro que jamais utilizei qualquer substância proibida com a intenção de obter vantagem competitiva. Nunca trapaceei e sempre conduzi minha carreira com respeito ao esporte, às regras e aos meus adversários.
Estou trabalhando em conjunto com meus advogados e com meu Clube para esclarecer todos os fatos e relacionados ao resultado do exame e para exercer, com serenidade e firmeza, todos os meus direitos de defesa. Tenho plena confiança de que o processo permitirá que os fatos sejam devidamente esclarecidos, desde já refutando qualquer atribuição de responsabilidade ao Palmeiras em relação ao ocorrido. Agradeço as mensagens de apoio e a confiança de todos que me acompanham neste momento."
Apesar da suspensão, o jogador já estava fora dos gramados. Jefté lesionou o joelho esquerdo durante partida contra a Chapecoense, antes da pausa para a Copa do Mundo, passou por cirurgia e deve desfalcar o Palmeiras até o final da temporada.
Tudo sobre
Palmeiras
Palmeiras x Bahia: escalações confirmadas e onde assistirHá 19 minutos
Palmeiras
Fluminense x Palmeiras: Maracanã terá ingressos por R$ 320 para visitantesHá 8 horas
Palmeiras
Palmeiras terá estreia de destaque da base contra o BahiaHá 10 horas
Futebol Internacional
Espanhóis se encantam por Giay, do Palmeiras: 'Depois de Messi'Há 10 horas
Palmeiras
Giay e Flaco, do Palmeiras, vivem noite histórica no adeus de MessiHá 1 dia
Palmeiras
Zagueiro revela negociação com o Palmeiras e diz: 'Não podia esperar'Há 1 dia
Mais LANCE!