Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Giay e Flaco, do Palmeiras, vivem noites distintas em goleada da Argentina sem Messi

Lateral foi titular pela segunda partida consecutiva; atacante permaneceu os 90 minutos no banco de reservas

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
04/10/2026 09:44
Favorite o Lance! no Google
Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras na Seleção da Argentina
Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram)

A Argentina goleou Burkina Faso por 7 a 0 na noite do último sábado (3), no Monumental, em Buenos Aires, no segundo amistoso da equipe nesta Data Fifa. Entre os representantes do Palmeiras, Giay começou novamente como titular na lateral direita, enquanto Flaco López permaneceu os 90 minutos no banco de reservas.

+ Convocados e lesionados: Palmeiras terá 5 desfalques no retorno do Brasileirão

O lateral do Palmeiras atuou por 64 minutos e foi substituído por Gio Simeone. Em campo, apresentou atuação sólida e sofreu um pênalti ainda no início da partida, que resultou no primeiro gol da atual vice-campeã mundial, marcado por Lautaro Martínez.

continua após a publicidade

Foram seis duelos vencidos durante a partida, além de quatro bolas recuperadas. O lateral acertou 47 dos 50 passes tentados, com aproveitamento de 94%, mas não registrou dribles ou finalizações. Assim como no clube, apresentou maior participação defensiva, embora diante da fragilidade do adversário.

Assim como no primeiro amistoso, Lionel Messi não atuou. O jogador anunciou que deixará a seleção após a Copa do Mundo, mas foi convocado por Scaloni para uma partida de despedida diante da torcida argentina. O duelo será na próxima terça-feira (6), contra Benim, e contará com outros campeões mundiais de 2022, como Lo Celso e seu companheiro de Inter Miami, De Paul.

continua após a publicidade

Dupla do Palmeiras possui logística definida

Flaco López e Giay retornarão ao Brasil em voo fretado após a partida contra Benim, no dia 6 de outubro, em Buenos Aires. A logística foi organizada pela diretoria do Palmeiras, que busca contar com o maior número possível de convocados diante do Bahia, dois dias depois.

A expectativa é de que a dupla chegue a São Paulo no início da manhã de 7 de outubro e passe por avaliações físicas com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Ambos são titulares da equipe de Abel Ferreira.

continua após a publicidade
Giay na vitória do Palmeiras sobre a LDU
Giay na vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tudo sobre
Sugerida para você!
O técnico Abel Ferreira na vitória do Palmeiras sobre a LDU

Palmeiras

Convocados e lesionados: Palmeiras terá 5 desfalques no retorno do Brasileirão

Há 3 horas
Jogadores da Argentina celebram gol contra o Burkina Faso

Fora de Campo

Argentinos reagem à atuação de lateral do Palmeiras em Argentina x Burkina Faso: 'Muitas alegrias'

Há 11 horas
Arthur renova contrato com o Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras renova contrato com Arthur até 2030: 'Clube onde cresci'

Há 20 horas
gustavo gomez paraguai

Palmeiras

Gómez vence duelo com Arias em amistoso com quarteto do Palmeiras

Há 1 dia
Leila Pereira durante homenagem ao técnico Abel Ferreira por ter alcançado neste ano o posto de treinador com mais títulos na história do Palmeiras.

Palmeiras

Palmeiras negocia venda de trio de emprestados ao fim da temporada

Há 1 dia
Arias em ação durante Colômbia e Paraguai, pelo amistoso internacional

Fora de Campo

Atuação de Arias contra Paraguai repercute no exterior: 'Não tem'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Rômulo Palmeiras pode ser inscrito na Libertadores

Emprestado pelo Palmeiras, destaque da Série B tem futuro indefinido: 'Muita coisa para ajeitar'

Maracanã

Fluminense divulga preços e datas de venda de ingressos para semifinal contra o Palmeiras

Estádio Nubank Parque do Palmeiras antes de confronto com o Fortaleza

Palmeiras terá limitação no Nubank Parque contra o Corinthians, mas ganha reforço

Palmeiras anuncia novo uniforme especial para a disputa do Mundial de Clubes

Palmeiras mantém bet no uniforme e aguarda definição sobre patrocínio para avaliar prejuízo

Abel Ferreira- Palmeiras

Palmeiras encara maratona de jogos com plano para convocados e atenção de Abel

Rafael Navarro cinduzindo a bola contra o New York RedBulls

Ex-Palmeiras e Botafogo, Rafael Navarro chega a dezesseis gols na MLS

Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Lito Sousa e o Palmeiras: a história de uma paixão que ganhou força na luta contra a doença

Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Palmeiras publica mensagem de despedida a Lito Sousa, torcedor símbolo do clube

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã

Conmebol define gancho de Abel Ferreira por expulsão em LDU x Palmeiras na Libertadores

Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Torcedor do Palmeiras, Lito Sousa morre aos 59 anos

Fred comemora gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fred revela interesse do Palmeiras antes de fechar com o Atlético-MG: 'Leila quer te levar'

Treino do Palmeiras

Palmeiras disputa coletivo de olho no Bahia; Paulinho segue em preparação

Taça troféu da Libertadores

Conmebol renova parceria com cervejaria em evento com dicas de ídolos sobre a Libertadores