Giay e Flaco, do Palmeiras, vivem noites distintas em goleada da Argentina sem Messi
Lateral foi titular pela segunda partida consecutiva; atacante permaneceu os 90 minutos no banco de reservas
A Argentina goleou Burkina Faso por 7 a 0 na noite do último sábado (3), no Monumental, em Buenos Aires, no segundo amistoso da equipe nesta Data Fifa. Entre os representantes do Palmeiras, Giay começou novamente como titular na lateral direita, enquanto Flaco López permaneceu os 90 minutos no banco de reservas.
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O lateral do Palmeiras atuou por 64 minutos e foi substituído por Gio Simeone. Em campo, apresentou atuação sólida e sofreu um pênalti ainda no início da partida, que resultou no primeiro gol da atual vice-campeã mundial, marcado por Lautaro Martínez.
Foram seis duelos vencidos durante a partida, além de quatro bolas recuperadas. O lateral acertou 47 dos 50 passes tentados, com aproveitamento de 94%, mas não registrou dribles ou finalizações. Assim como no clube, apresentou maior participação defensiva, embora diante da fragilidade do adversário.
Assim como no primeiro amistoso, Lionel Messi não atuou. O jogador anunciou que deixará a seleção após a Copa do Mundo, mas foi convocado por Scaloni para uma partida de despedida diante da torcida argentina. O duelo será na próxima terça-feira (6), contra Benim, e contará com outros campeões mundiais de 2022, como Lo Celso e seu companheiro de Inter Miami, De Paul.
Dupla do Palmeiras possui logística definida
Flaco López e Giay retornarão ao Brasil em voo fretado após a partida contra Benim, no dia 6 de outubro, em Buenos Aires. A logística foi organizada pela diretoria do Palmeiras, que busca contar com o maior número possível de convocados diante do Bahia, dois dias depois.
A expectativa é de que a dupla chegue a São Paulo no início da manhã de 7 de outubro e passe por avaliações físicas com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Ambos são titulares da equipe de Abel Ferreira.
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