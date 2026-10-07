Giay e Flaco, do Palmeiras, vivem noite histórica no adeus de Messi

Giay e Flaco López, jogadores do Palmeiras, participaram da despedida de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina, na noite da última terça-feira (6), em Buenos Aires. A equipe venceu Benim por 3 a 0, no último dos três compromissos disputados pela atual vice-campeã mundial nesta Data Fifa.

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O lateral-direito foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos. Giay foi um dos três jogadores que não foram substituídos por Lionel Scaloni, ao lado de Messi e do goleiro Dibu Martínez. Flaco López, por sua vez, não foi acionado pela comissão técnica.

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Assim como o trio que representou o Paraguai nos amistosos internacionais, Giay e Flaco López contaram com uma logística especial para retornar ao Brasil. O Palmeiras fretou um voo para a dupla, que deixou a capital argentina logo após a partida na noite de terça-feira. Ambos chegaram a São Paulo nesta quarta-feira (7) e participaram das atividades com o restante do elenco na preparação para o duelo com o Bahia.

- Hoje termina uma etapa, mas o que você nos deixou em nós e em milhões de pessoas nunca acaba. Obrigado por cada momento, por cada alegria e por me fazer sentir, nem que seja por um tempo, parte de algo único. Partilhar o campo com você, Leo, foi um privilégio que vou guardar para sempre. Ver você jogar, competir e curtir até o último minuto foi um orgulho. Foi uma honra jogar ao seu lado. Obrigado por tudo. O melhor de todos os tempos - publicou Giay nas redes sociais .

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Como não recebeu minutos nas últimas duas partidas da Argentina, Flaco López será titular na próxima quinta-feira (8), contra o Bahia, pelo Brasileirão. Giay, por sua vez, ainda é dúvida, pois atuou durante os 90 minutos diante de Benim. Caso não tenha condições de jogo, Khellven será o substituto.

Jogos da Argentina na Data Fifa

Argentina 4 x 0 Bolívia Argentina 7 x 0 Burkina Faso Argentina 3 x Benim

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