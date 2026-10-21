Escalação: Palmeiras tem retorno de Abel e desfalque de titular para Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (21), com a missão de voltar à decisão da Libertadores. Para o confronto no Nubank Parque, a equipe contará com o retorno do técnico Abel Ferreira à beira do gramado. O treinador cumpriu suspensão no jogo de ida, no Maracanã.

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O atacante Vitor Roque, por sua vez, será desfalque. O camisa 9 não treinou com o restante do elenco durante a semana, em razão de uma entorse no tornozelo sofrida no clássico contra o Corinthians. Com isso, o jogador perdeu os dois últimos compromissos do Palmeiras, diante de Fluminense e Athletico, respectivamente.

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Outro nome que deve perder o jogo de volta da semifinal é Heittor. A Cria da Academia sentiu um incômodo muscular durante aquecimento na Arena da Baixada e também não participou das atividades com o elenco.

A expectativa é de que Abel Ferreira escale uma formação semelhante à que venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida. Nesse cenário, Gustavo Gómez formará o trio de zagueiros ao lado de Murilo e Alexander Barboza. Giay atuará como ala pela direita, enquanto Piquerez ocupará o lado esquerdo.

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O meio de campo deve ser mantido com três jogadores, mas ainda há dúvida sobre a formação. Abel Ferreira pode optar por uma trinca de volantes, com Andreas Pereira atuando mais adiantado, ou promover a entrada de Mauricio. Na segunda hipótese, Marlon Freitas deixaria a equipe titular.

Flaco López comemora gol na partida entre Fluminense e Palmeiras, no Maracanã, pela ida da semifinal da Libertadores (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1 e entra em campo na noite desta quarta-feira (21) com a vantagem do empate. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela partida de volta da semifinal da Libertadores.

Premiação milionária

Caso avance à final da Libertadores, o Palmeiras garantirá uma premiação de US$ 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões). Se conquistar o título, o clube receberá US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 125 milhões).

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A diretoria alviverde havia estabelecido como meta para a atual edição da Libertadores a classificação às quartas de final. O objetivo foi alcançado após a vitória sobre a LDU, em Quito, na disputa por pênaltis.

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