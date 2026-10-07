Escalação: Palmeiras aguarda convocados, e Abel mira mudanças
Alviverde retorna aos gramados no dia 8 de outubro após pausa para a Data Fifa
O Palmeiras retorna aos gramados para enfrentar o Bahia, na noite da próxima quinta-feira (8), após a pausa para os amistosos internacionais da Data Fifa. Para o confronto, a comissão técnica de Abel Ferreira deve promover mudanças em relação à equipe que empatou sem gols com o Grêmio, fora de casa.
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Murilo retorna de suspensão e deve formar dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez. Com isso, Alexander Barboza retorna ao banco de reservas. Outra mudança na defesa pode ser a entrada do jovem Arthur no lugar de Piquerez. O uruguaio defendeu sua seleção na última terça-feira e, assim como Emiliano Martínez, contará com a logística da AUF para retornar a São Paulo.
Devido ao longo trajeto, a dupla ainda é dúvida para a partida e, caso esteja à disposição, a tendência é que inicie entre os reservas. Abel Ferreira, por sua vez, cumprirá o último dos três jogos de suspensão no Brasileirão, e o auxiliar João Martins será o responsável por comandar o Verdão.
Já Flaco López, Giay e Jhon Arias defenderam suas seleções na noite anterior e retornaram posteriormente ao Brasil em voos fretados pelo clube.
A expectativa é de que a comissão técnica mantenha o trio de meio-campistas formado por Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira. No ataque, o Palmeiras terá Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López, artilheiro da equipe na atual temporada, com 21 gols.
Paulinho iniciou o processo de transição física sob supervisão do departamento médico, mas ainda não foi liberado para trabalhar com o restante do elenco. Assim, deve seguir como desfalque. Jefté é outro jogador entregue ao departamento médico e amplia a lista de ausências do Palmeiras.
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Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.
O Palmeiras soma atualmente 57 pontos, três a menos que o líder Flamengo, que tem duas vitórias a mais, principal critério de desempate. Os rivais ainda têm dez partidas para disputar no Brasileirão, incluindo um confronto direto, marcado para novembro, em São Paulo.
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