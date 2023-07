Dudu, que não atua desde a eliminação para o São Paulo, na Copa do Brasil (dia 13 de julho), treinou em tempo integral com o elenco. Ele ficou fora dos últimos três jogos do Verdão por conta de dores na panturrilha direita. Dessa forma, o camisa 7 ficou mais perto do retorno ao time, que enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), no Mineirão.