E os números de Rony nesta temporada poderiam ser até maiores caso o VAR não aparecesse tanto no seu caminho. O gol anulado de bicicleta no Mineirão, diante do Atlético-MG, revoltou a torcida alviverde e o jogador teve que escutar do árbitro que o culpado pela anulação era a tecnologia usada pela CBF para traçar as linhas de impedimento.