No entanto, esse retorno da forma física ainda não atingiu um dos principais nomes do elenco, que é Dudu. Desde a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, no dia 13 de julho, o camisa 7 não atua pelo Palmeiras. Apesar de a comissão técnica ter planejado a volta do atacante para esta quarta-feira (2), diante do Atlético-MG, pela Libertadores, Abel Ferreira não garantiu que o Baixola estará em campo.