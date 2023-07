O Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 1, neste domingo (30), pela 17ª rodada do Brasileirão, e garantiu sua segunda vitória consecutiva após período de cinco partidas sem vencer. O resultado foi construído com gols de Rony (duas vezes), Murilo e Artur. Pelo lado do Coelho, o gol foi marcado por Nicolas, ainda no primeiro tempo. Confira, no vídeo acima, os melhores momentos da goleada palmeirense: