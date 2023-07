A torcida do Palmeiras viveu uma semana de muita irritação (com toda razão) pela atuação do clube no mercado de transferências. No entanto, no fim de semana, o recado dado pelo time no campo acabou sendo um alento para tanto desgosto. A goleada por 4 a 1 sobre o América-MG foi uma amostra do que o Verdão ainda pode mostrar nesta temporada, principalmente por ter trazido elementos que fizeram dessa equipe tão vencendora.