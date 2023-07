Depois da goleada por 4 a 1 sobre o América-MG, o Palmeiras parece estar retomando a boa fase aos poucos. Com mais uma vitória no Brasileirão, o poder de reação da equipe foi elogiado por Abel Ferreira, que costuma ser alvo de algumas críticas externas. No entanto, ele costuma lidar com isso de forma a potencializar o seu trabalho. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador falou sobre como recebe o que vem de fora. Assista no vídeo acima: