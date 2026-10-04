O Palmeiras volta a campo no dia 8 de outubro, quando recebe o Bahia, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marcará o retorno da equipe após a Data Fifa, com alguns desfalques para o confronto.

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Entre as ausências confirmadas estão Abel Ferreira e Jefté. O treinador cumprirá o último dos três jogos de suspensão após chutar um equipamento de áudio durante o empate com o Mirassol, pela 25ª rodada. O lateral-esquerdo, por sua vez, segue em recuperação de cirurgia no joelho e só voltará aos gramados na próxima temporada.

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Paulinho já realiza atividades no gramado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), mas ainda não iniciou a transição física. Com isso, permanece como dúvida. A última partida do camisa 10 foi na derrota para o Atlético-MG, em julho.

Diferentemente dos demais convocados, que terão logística especial para retornar após os compromissos internacionais, Piquerez e Emiliano Martínez viajarão de volta ao Brasil com a delegação uruguaia. A dupla enfrenta a Índia no dia 6 de outubro, em Calcutá, e, por causa do deslocamento, não estará à disposição da comissão técnica.

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Para os demais convocados, a diretoria do Palmeiras fretará três voos para agilizar o retorno dos jogadores. Gómez, Mauricio e Ramón Sosa são aguardados na manhã do dia 6. Giay, Flaco López e o colombiano Jhon Arias têm chegada prevista para a manhã do dia 7.

Flaco López, do Palmeiras, coloca as mãos na cabeça no amistoso entre Argentina e Bolívia (Foto: Diego Lima/AFP)

Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras entrou na Data Fifa com 57 pontos, três atrás do líder Flamengo, que leva vantagem de duas vitórias, primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro. As duas equipes ainda têm dez partidas até o fim da competição, incluindo um confronto direto, a ser disputado em São Paulo.

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