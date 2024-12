Com pedido de Abel e aval de Leila, Palmeiras inicia movimentações no mercado

Após encerrar a temporada com o vice-campeonato brasileiro, o Palmeiras já iniciou movimentações no mercado visando 2025. A expectativa é pela chegada de quatro a cinco reforços, enquanto um número semelhante de atletas deve deixar o clube.

Entre as saídas, duas já estão definidas. No Verdão desde 2015, Dudu rescindirá seu contrato, válido até o fim de 2025, de forma amigável para se transferir na próxima janela. O Cruzeiro aparece como provável destino, mas enfrenta concorrência de clubes como o Santos, que recentemente apresentou uma proposta pelo atacante.

Outro nome de saída é Lázaro, emprestado pelo Almería, da Espanha, até dezembro. Apesar de inicialmente planejar sua permanência até o Mundial, a diretoria alviverde recuou e decidiu não manter o jogador até o Mundial.

– Vamos fazer reformas, vai sair quatro ou cindo e entrar quatro ou cinco. Às vezes ciclos acabam, às vezes precisa vender. Todos os anos fazemos isso. 2025 não vai ser diferente. Nunca aceitei porque ganhamos ano passado e está tudo bem, e jogadores que não conseguimos trocar, comprar... E esse próximo ano também não sei se vou conseguir os jogadores que quero em 2025, mas vamos continuar trabalhando – explicou Abel Ferreira após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense.

Além de Luighi, Benedetti, Figueiredo e Thaly, jovens da base indicados por Abel Ferreira para integrar o elenco profissional em 2025, o Palmeiras monitora o mercado em busca de reforços. O principal nome especulado no momento é o do atacante Facundo Torres, do Orlando City, dos Estados Unidos.

Canhoto e com 24 anos, o uruguaio pode jogar em ambos os lados do ataque, mas prefere atuar pela esquerda, posição identificada pelo departamento de futebol como uma das principais carências do time. Com as iminentes saídas de Lázaro e Dudu, que ocuparam essa função nesta temporada, a necessidade de reposição cresce.

– Estamos em busca e vamos fazer o possível para trazer. Todos os atletas que chegam ao Palmeiras são com aval do nosso treinador. Eu jamais traria um jogador que a presidente e o diretor de futebol querem, em hipótese nenhuma, mas pode acontecer o contrário, deles quererem e a presidente dizer não – afirmou Leila Pereira em entrevista ao Lance!.

Abel Ferreira e Leila Pereira com a taça do Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Jogadores emprestados pelo Palmeiras

Em 2024, o Palmeiras emprestou cinco jogadores: Atuesta, Henri, Lucas Freitas, Vitinho e Ruan Ribeiro. Entre eles, apenas o meio-campista colombiano possui contrato de longo prazo com o clube, válido até dezembro de 2026. No entanto, a diretoria busca um novo destino para Atuesta, que defendeu o Los Angeles FC, da MLS, na última temporada.

Os demais atletas têm vínculo com o Verdão até dezembro de 2025 e devem ser novamente emprestados no início de 2025. Uma exceção pode ser Lucas Freitas, que encerrou o Brasileirão como titular do Juventude e tem chances de ser integrado ao elenco alviverde.