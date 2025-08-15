Vitor Roque e Flaco López exaltam atuação e projetam dupla de ataque no Palmeiras

O Palmeiras não deu chances para o Universitario-PER, fez 4 a 0 fora de casa na noite desta quinta-feira (14), e está perto de garantir a vaga para as quartas de final da Libertadores. O destaque da noite ficou para a dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco López.

Jogando juntos como titulares pela primeira vez, os dois jogadores tiveram uma atuação de destaque, tanto individualmente quanto em conjunto. Eles protagonizaram, com tabelas, as jogadas que deram origem aos dois primeiros gols no primeiro tempo. Vitor Roque tabelou com o companheiro e acabou derrubado na área: Gustavo Gómez converteu o pênalti logo aos 6 minutos. Cinco minutos depois, outra tabelinha: Flaco López invadiu a área, bateu com a esquerda e ampliou o placar. Ainda no primeiro tempo, Vitor Roque balançou as redes e o jogo foi para o intervalo com o time brasileiro vencendo por 3 a 0.

— Encaixamos muito bem. Acho que foi a primeira vez que começamos a jogar juntos como titular, deu super certo e estou muito feliz. O Flaco é um jogador incrível e, claro, jogar com dois [atacantes] é muito mais fácil. E eu pude ajudá-lo e ele me ajudou bastante também — analisou Vitor Roque.

Roque foi fundamental na etapa inicial, tendo sofrido um pênalti e marcando o terceiro gol do Verdão na partida.

— Uma vitória como essa fora de casa é muito difícil. É um adversário muito qualificado. Com certeza nos dá confiança para seguir trabalhando com muita humildade — destacou o atacante do Palmeiras.

Flaco López também participou ativamente dos gols do time na partida. Além de ter acionado Vitor Roque no lance em que o camisa 9 sofreu pênalti, o argentino marcou o segundo gol no primeiro tempo, e fechou o placar marcando o quarto gol do Verdão na partida.

Agora o time se prepara para a partida de volta, na próxima quinta-feira (21), no Allianz Parque. Antes, porém, o Verdão vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.