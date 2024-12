Estêvão, do Palmeiras, bate recorde e entra na seleção do Brasileirão

Principal destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão superou um recorde de quase cinquenta anos e se tornou o jogador mais jovem a ser eleito para a seleção do Brasileirão do Prêmio Bola de Prata. Com apenas 17 anos, o atacante é o único a receber a premiação antes de atingir a maioridade.

continua após a publicidade

+ Despedida de Dudu no Palmeiras tem pedido a Abel, baixa minutagem e discurso no vestiário

+ Bola de Prata: Artur Jorge e Lucas Piccinato são eleitos melhores treinadores do Brasileirão

Em 1975, o zagueiro Mauro Galvão, aos 18 anos e quatro dias, foi o mais jovem a conquistar a premiação, após se destacar com a camisa do Internacional. Estêvão, por sua vez, encerrou a atual temporada com 17 anos e 228 dias, superando a marca do defensor.

continua após a publicidade

Ao todo, o jovem disputou 31 partidas na atual edição da competição nacional, anotou 13 gols (atrás apenas de Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, com 15) e distribuiu nove assistências.

Além de figurar na seleção do Brasileirão, Estêvão recebeu o prêmio de revelação. Esta é a segunda vez consecutiva que o Verdão conquista a premiação, já que Endrick, atualmente no Real Madrid, venceu em 2023.

continua após a publicidade

Estêvão durante partida do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Despedida à vista

Em junho de 2022, o Palmeiras acertou a venda de Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época) - sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões de euros em bonificações por metas.

A diretoria alviverde conseguiu negociar a permanência do jovem, que poderia se transferir em abril do próximo ano, quando completará 18 anos. O acordo garante sua presença até a disputa do Mundial de Clubes, marcado para os meses de junho e julho, nos Estados Unidos. Após o torneio, ele se apresentará à equipe londrina para o início da próxima temporada europeia.