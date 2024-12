Leila garante permanência de Barros no Palmeiras em meio à cobrança nos bastidores

Anderson Barros será mantido no cargo de diretor de futebol do Palmeiras, mesmo com o desempenho abaixo do esperado na atual temporada. Apesar de ter cobrado uma mudança de postura tanto do elenco quanto do dirigente após a derrota para o Fluminense, a presidente Leila Pereira não considera que seja o momento de desligar o profissional, que está no cargo desde dezembro de 2019

Despedida de Dudu no Palmeiras tem pedido a Abel, baixa minutagem e discurso no vestiário

Ainda no Allianz Parque, Leila criticou a postura do grupo. Irritada, a presidente afirmou que não tolera falta de empenho e destacou que, embora perder seja natural, a forma como aconteceu foi inaceitável. Ela ainda reforçou que quem permanecer no clube deve demonstrar respeito.

A manutenção, no entanto, não exime Barros de cobranças para a próxima temporada. Ele terá de mostrar maior eficiência no setor, especialmente no mercado de transferências, já que o clube passará por uma reformulação e disputará cinco competições em 2025, incluindo o Mundial.

A primeira peça a deixar o Palmeiras será a do atacante Dudu. O jogador se reunirá com representantes do clube para acertar uma rescisão contratual amigável. Enquanto o Cruzeiro surge como favorito para contratá-lo, o Santos também apresentou uma oferta pelo atleta.

Rony e Zé Rafael, outros pilares do atual elenco, também devem receber propostas nesta janela de transferências e podem deixar o Palmeiras. O mesmo vale para Lázaro, que está emprestado ao clube até dezembro. Apesar de o contrato incluir uma opção de compra fixada, a diretoria não deve exercê-la.

– Vamos fazer reformas, vai sair quatro ou cindo e entrar quatro ou cinco. Às vezes ciclos acabam, às vezes precisa vender. Todos os anos fazemos isso. 2025 não vai ser diferente – afirmou o técnico Abel Ferreira.

Leila Pereira (à esquerda), presidente do Palmeiras, ao lado do diretor de futebol Anderson Barros (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras no Brasileirão

Após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (8), o Palmeiras encerrou a atual edição do Campeonato Brasileiro com 73 pontos, seis atrás do campeão Botafogo. O vice-campeonato, por sua vez, garantiu uma premiação de R$ 45,7 milhões aos cofres do clube.