menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras encaminha a contratação do lateral-esquerdo Jefté

Atleta chega para assumir a vaga de Vanderlan, que assinou com o Red Bull Bragantino

imagem cameraJefté durante partida do Fluminense (Foto: Mailson Santana/Fluminense)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 14/08/2025
21:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras superou burocracias nas últimas horas e encaminhou a contratação de Jefté, lateral-esquerdo formado nas categorias de base do Fluminense e atualmente no Rangers, da Escócia. A tendência é que o atleta assine contrato válido por cinco temporadas, assim como ocorreu com os demais reforços anunciados pelo clube nesta janela.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Palmeiras monitora mercado europeu e pode lucrar quantia milionária com venda

Jefté chega para ocupar lacuna deixada por Vanderlan, que acertou recentemente com o Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Formado nas categorias de base do Fluminense, o lateral defendeu o clube carioca até 2023, quando se transferiu para o Apoel, do Chipre. Após uma temporada, foi negociado com o Rangers, onde disputou 55 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

continua após a publicidade

Na última temporada europeia, Jefté se destacou como um dos principais nomes da equipe escocesa. O vice-campeonato nacional lhe rendeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo do campeonato local.

Jefte e Cayo Fellipe - Fluminense
Jefté, alvo do Palmeiras na janela de transferências, durante partida do Fluminense (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras na janela de transferências

Até o momento, o Palmeiras acertou a contratação de nove reforços para a temporada 2025. Dois deles chegaram agora na metade do ano: Ramón Sosa e Khellven, apresentado oficialmente na última sexta-feira.

continua após a publicidade

Já Carlos Miguel está apalavrado com o Alviverde e é aguardado nos próximos dias no Brasil para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente pelo clube. O goleiro, ex-Corinthians, chega para disputar posição entre os titulares com Weverton.

Além da dupla, o Palmeiras anunciou os seguintes nomes: Bruno Fuchs (empréstimo), Micael, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres. Desses, apenas o ex-atacante do Atlético-MG, com uma lesão na perna, segue afastado dos gramados.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias