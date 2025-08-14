Palmeiras encaminha a contratação do lateral-esquerdo Jefté
Atleta chega para assumir a vaga de Vanderlan, que assinou com o Red Bull Bragantino
O Palmeiras superou burocracias nas últimas horas e encaminhou a contratação de Jefté, lateral-esquerdo formado nas categorias de base do Fluminense e atualmente no Rangers, da Escócia. A tendência é que o atleta assine contrato válido por cinco temporadas, assim como ocorreu com os demais reforços anunciados pelo clube nesta janela.
Jefté chega para ocupar lacuna deixada por Vanderlan, que acertou recentemente com o Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.
Formado nas categorias de base do Fluminense, o lateral defendeu o clube carioca até 2023, quando se transferiu para o Apoel, do Chipre. Após uma temporada, foi negociado com o Rangers, onde disputou 55 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.
Na última temporada europeia, Jefté se destacou como um dos principais nomes da equipe escocesa. O vice-campeonato nacional lhe rendeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo do campeonato local.
Palmeiras na janela de transferências
Até o momento, o Palmeiras acertou a contratação de nove reforços para a temporada 2025. Dois deles chegaram agora na metade do ano: Ramón Sosa e Khellven, apresentado oficialmente na última sexta-feira.
Já Carlos Miguel está apalavrado com o Alviverde e é aguardado nos próximos dias no Brasil para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente pelo clube. O goleiro, ex-Corinthians, chega para disputar posição entre os titulares com Weverton.
Além da dupla, o Palmeiras anunciou os seguintes nomes: Bruno Fuchs (empréstimo), Micael, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres. Desses, apenas o ex-atacante do Atlético-MG, com uma lesão na perna, segue afastado dos gramados.
