Abel promove mudanças na escalação do Palmeiras para duelo com o Universitário

Abel Ferreira promoveu alterações na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Universitario, do Peru, na noite desta quinta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Artilheiro da equipe na temporada, Flaco López retorna ao time titular e assume a vaga de Facundo Torres.

Emiliano Martínez ganha a vaga de Aníbal Moreno, expulso na eliminação diante do Corinthians na Copa do Brasil, e forma o trio de meio de campo ao lado de Lucas Evangelista e Mauricio.

Recuperado de lesão muscular, Murilo permanece no banco. Com isso, a dupla de zaga terá o capitão Gustavo Gómez e Micael, com Piquerez pela esquerda e Giay pela direita.

Bruno Fuchs (lesão na coxa), Raphael Veiga (dores no púbis), Paulinho (cirurgia na perna) e Bruno Rodrigues (transição física) seguem como desfalques.

Flaco López assume vaga de Facundo Torres e retornar para a escalação titular do Palmeiras na Libertadores

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evanvgelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Luiz Sá, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Khellven, Facundo Torres, Murilo, Luighi, Tahlys, Allan, Benedetti e Arthur.

Escalação do Universitário: Britos; Corzo, Riveros e Di Benedetto; Andy Polo, Ureña, Pérez Guedes, Concha e Inga; Edison Flores e Valera.

Palmeiras e Universitário se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo de volta, por sua vez, acontece uma semana depois, no Allianz Parque.