Despedida de Dudu no Palmeiras tem pedido a Abel, baixa minutagem e discurso no vestiário

A derrota do Palmeiras para o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (8), no Allianz Parque, marcou a despedida de Dudu. O atacante irá se reunir com representantes do clube paulista para alinhar os termos da rescisão, que não deve ter custos para nenhuma das partes envolvidas.

Reserva desde que retornou de uma grave lesão ligamentar no joelho, Dudu já havia sinalizado a algumas lideranças do Palmeiras sua intenção de deixar o clube ao término da temporada, indicando que o duelo contra o Fluminense seria sua última partida no Allianz. Entre essas lideranças estava o técnico Abel Ferreira, que optou por escalar o meio-campista Maurício como titular.

Assim, além de não participar integralmente de sua última partida, Dudu não conseguiu realizar sua despedida completa. O jogador perdeu a oportunidade de entrar no gramado com seus filhos e também de aproveitar um momento de celebração antes do confronto decisivo com a torcida, que comemorou efusivamente sua entrada em campo na segunda etapa.

No intervalo, Dudu entrou no lugar do volante Aníbal Moreno e permaneceu em campo por pouco mais de 45 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota, que encerrou o sonho do tricampeonato brasileiro. Ao fim do jogo, o atacante deixou o gramado lentamente, caminhando sozinho.

Já no vestiário, Dudu pediu a palavra e se despediu dos companheiros de elenco de forma emotiva. Contratado em 2015, o jogador permaneceu emprestado ao Al-Duhail, do Catar, entre 2020 e 2021, antes de retornar ao Verdão.

Com 12 títulos, Dudu é o maior campeão da história do clube ao lado de outros quatros jogadores do atual elenco, além de Junqueira e Ademir da Guia. Entre as conqiustas, aparecem dois títulos da Copa Libertadores e quatro Campeonatos Brasileiros.

Durante sua passagem, o atacante disputou 462 jogos, anotou 88 gols e distribuiu 102 assistências.

Dudu, atacante do Palmeiras, no duelo contra o Atlético-MG, válido pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Relação com Leila Pereira foi vital para a decisão

A relação entre Dudu e a presidente Leila Pereira está rompida desde a última janela de transferência, quando o Cruzeiro chegou a anunciar publicamente a contratação do jogador. À época, o atacante desistiu da transferência após reunião com algumas lideranças do clube, incluindo membros de organizadas.

As partes, no entanto, mantiveram contato constante nos últimos meses, e o clube mineiro surge como o favorito para contar com o jogador na próxima temporada.

– Ele tem o direito, mas eu não gostaria que isso acontecesse (desistência na negociação). Tudo na vida tem um ciclo que se inicia e um que se encerra. Você tem que iniciar de uma forma bonita e encerrar de uma forma linda. Imagino que é o que vai acontecer com ele. Tivemos momentos lindos e acredito que chegou ao fim o ciclo do Dudu no Palmeiras – afirmou Leila Pereira à época.

– O Palmeiras e o Cruzeiro formalizaram o acordo para ele ir no meio do ano. É só ele cumprir o que ele se comprometeu. Não tem problema nenhum (se não assinar com o clube mineiro). De forma tranquila, ele é atleta do Palmeiras. Se ele ficar, vai ficar até dezembro de 2025 – completou.

Outro ponto-chave nessa ruptura foi a declaração de Dudu nas redes sociais, onde elogiou o ex-presidente Maurício Galiotte. Na publicação, o atacante exaltou o dirigente como o "melhor presidente da história", relembrando os três anos da conquista da Copa Libertadores, em 2021.