Futebol Feminino

Dia de clássico! Palmeiras e Santos duelam pelo Paulistão Feminino

Equipes vivem fases distintas no estadual

Palmeiras x Santos acontece na Arena Barueri. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
Palmeiras x Santos acontece na Arena Barueri. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/08/2025
19:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

Duas potências do futebol feminino, Palmeiras e Santos entram em campo nesta quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Paulistão Feminino 2025. A bola rola na Arena Barueri, em Barueri (SP), e conta com transmissões no streaming, TV e Youtube: Record News, Space, HBO Max e CazéTV.

As palestrinas, mandantes no duelo, perderam a liderança na última rodada após serem superadas pelo Corinthians por 1 a 0.

Camilla Orlando optou por uma equipe reserva visando o confronto diante do Flamengo, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino, no domingo (17), às 10h30, na Arena Barueri. Desta forma, o Palmeiras entra em campo com: Tainá; Ingrid, Yoreli, Emily Assis e Isadora; Stefanie, Carla e Greicy e Espinales; Ana Júlia e Anny Marabá.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras disputa Brasileirão e Paulistão ao mesmo tempo. (Foto: Rebeca Reis/Agência Paulistão)
Palmeiras disputa Brasileirão e Paulistão ao mesmo tempo. (Foto: Rebeca Reis/Agência Paulistão)

As Sereias da Vila, por sua vez, vivem outra realidade dentro da competição. A equipe está na vice-lanterna da competição, com cinco pontos em cinco partidas, portanto, fora da zona de classificação.

O treinador Caio Couto optou por uma equipe com maioria de titulares e inicia a partida com Karen Hipólito; Leidiane, Ana Alice, Pardal e Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha; Evellyn Marques, Samara e Laryh. O próximo jogo do Santos será na segunda-feira (18), às 21h, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Série A2.

Campeão do Brasileirão Feminino 2025 fatura quantia milionária; veja valores

Santos disputa a Série A2 do Brasileirão feminino. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
Santos disputa a Série A2 do Brasileirão feminino. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

PALMEIRAS X FERROVIÁRIA
6ª RODADA DO PAULISTÃO FEMININO 2025

  • 📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de agosto (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
  • 📺 Onde assistir: Record News, Space, HBO Max e CazéTV

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

PALMEIRAS: Tainá; Ingrid, Yoreli, Emily Assis e Isadora; Stefanie, Carla e Greicy e Espinales; Ana Júlia e Anny Marabá.

SANTOS: Karen Hipólito; Leidiane, Ana Alice, Pardal e Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha; Evellyn Marques, Samara e Laryh. Técnico: Caio Couto.

