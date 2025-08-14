Dia de clássico! Palmeiras e Santos duelam pelo Paulistão Feminino
Equipes vivem fases distintas no estadual
- Matéria
- Mais Notícias
Duas potências do futebol feminino, Palmeiras e Santos entram em campo nesta quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Paulistão Feminino 2025. A bola rola na Arena Barueri, em Barueri (SP), e conta com transmissões no streaming, TV e Youtube: Record News, Space, HBO Max e CazéTV.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Campeão do Brasileirão Feminino 2025 fatura quantia milionária; veja valores
Futebol Feminino14/08/2025
- Futebol Feminino
Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Bahia pelo Brasileirão Feminino
Futebol Feminino13/08/2025
- Futebol Feminino
Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 6ª rodada
Futebol Feminino12/08/2025
As palestrinas, mandantes no duelo, perderam a liderança na última rodada após serem superadas pelo Corinthians por 1 a 0.
Camilla Orlando optou por uma equipe reserva visando o confronto diante do Flamengo, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino, no domingo (17), às 10h30, na Arena Barueri. Desta forma, o Palmeiras entra em campo com: Tainá; Ingrid, Yoreli, Emily Assis e Isadora; Stefanie, Carla e Greicy e Espinales; Ana Júlia e Anny Marabá.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
As Sereias da Vila, por sua vez, vivem outra realidade dentro da competição. A equipe está na vice-lanterna da competição, com cinco pontos em cinco partidas, portanto, fora da zona de classificação.
O treinador Caio Couto optou por uma equipe com maioria de titulares e inicia a partida com Karen Hipólito; Leidiane, Ana Alice, Pardal e Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha; Evellyn Marques, Samara e Laryh. O próximo jogo do Santos será na segunda-feira (18), às 21h, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Série A2.
➡️ Campeão do Brasileirão Feminino 2025 fatura quantia milionária; veja valores
PALMEIRAS X FERROVIÁRIA
6ª RODADA DO PAULISTÃO FEMININO 2025
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de agosto (horário de Brasília)
- 📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
- 📺 Onde assistir: Record News, Space, HBO Max e CazéTV
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
PALMEIRAS: Tainá; Ingrid, Yoreli, Emily Assis e Isadora; Stefanie, Carla e Greicy e Espinales; Ana Júlia e Anny Marabá.
SANTOS: Karen Hipólito; Leidiane, Ana Alice, Pardal e Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha; Evellyn Marques, Samara e Laryh. Técnico: Caio Couto.
- Matéria
- Mais Notícias