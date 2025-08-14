Santos vence Palmeiras e sobe na tabela no Paulistão Feminino
Pardal marcou o único gol do jogo
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quinta-feira (14) pela 6ª rodada do Paulistão Feminino, na Arena Barueri, com gol da zagueira Pardal.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vence Palmeiras pelo Paulistão Feminino
Futebol Feminino03/08/2025
- Futebol Feminino
Com virada nos acréscimos, São Paulo vence Corinthians pelo Paulistão feminino
Futebol Feminino22/06/2025
- Futebol Feminino
Palmeiras e Red Bull Bragantino empatam pelo Paulistão feminino
Futebol Feminino22/06/2025
Com o triunfo, as Sereias da Vila sobem para a sexta colocação, com oito pontos, e seguem fora da zona de classificação à segunda fase.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como foi o clássico
Palmeiras e Santos se enfrentaram em um clássico que começou agitado. Logo aos quatro minutos, o Santos abriu o placar em bola parada: Larissa Vasconcelos levantou na área e Pardal completou para o gol. A goleira Tainá falhou e, por estar adiantada, não conseguiu evitar que as Sereias saíssem na frente.
O Palmeiras reagiu no minuto seguinte, com boa troca de passes até a finalização de primeira de Greicy, que parou em grande defesa de Karen. O Santos ainda assustou em um chute forte que passou à esquerda da trave.
Já nos acréscimos do primeiro tempo, Espinales tabelou com Rincón e ficou de frente para o gol, mas bateu para fora, acertando a rede pelo lado de fora e desperdiçando a oportunidade de empatar antes do intervalo.
➡️ Campeão do Brasileirão Feminino 2025 fatura quantia milionária; veja valores
Na volta do intervalo, Camilla Orlando fez três alterações no Palmeiras, incluindo a estreia da zagueira colombiana Ana Guzmán, ex-Bayern de Munique. Com as mudanças, o time ganhou mais presença ofensiva e passou a pressionar em busca do empate. Brena arriscou de fora da área e obrigou a goleira santista a fazer boa defesa. Pouco depois, Amanda Gutierres finalizou com categoria, mas a bola carimbou a trave.
Do outro lado, Caio Couto respondeu reforçando a marcação do Santos, lançando Rafa Pitbull e Rafa Martins. A estratégia deixou a equipe mais recuada, com as jogadoras posicionadas atrás da linha da bola e cedendo a posse ao Palmeiras, que manteve o domínio territorial na etapa final.
Em uma das poucas chances alvinegras, Laryh puxou o contra-ataque, mas escorregou na hora de finalizar. O Palmeiras seguiu tentando furar a defesa santista até o fim, e teve grande chance com Amanda Gutierres nos acréscimos, mas as Sereias venceram o clássico.
FICHA TÉCNICA
- Palmeiras x Santos
- 6ª rodada do Paulistão Feminino
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de agosto (horário de Brasília)
- 📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Tainá; Ingryd, Yoreli, Emily Assis e Isadora (Ana Guzmán); Stefanie (Amanda Gutierres), Carla (Brena) e Greicy (Soll) e Espinales (Fê Palermo); Ana Júlia e Anny Marabá .
SANTOS: Karen Hipólito; Leidiane, Ana Alice, Pardal e Larissa Vasconcelos (Camile Abreu); Rafa Andrade, Suzane Pires (Júlia), Thaisinha (Rafa Pitbull); Evellyn Marques, Samara (Rafa Martins) e Laryh (Carol Baiana). Técnico: Caio Couto.
Próximos jogos de Palmeiras e Santos
O Verdão volta a jogar neste domingo (17), diante do Flamengo, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino, às 10h30, na Arena Barueri. O primeiro jogo terminou em 3 a 2 para as cariocas.
O próximo jogo do Santos será na segunda-feira (18), contra o Atlético-MG, às 21h, na Vila Belmiro, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Série A2.
- Matéria
- Mais Notícias