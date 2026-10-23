Classificação do Palmeiras consagra Nubank Parque na Libertadores

O Nubank Parque foi palco de mais uma classificação do Palmeiras. Na noite desta quarta-feira (21), diante de mais de 40 mil torcedores, o Alviverde eliminou o Fluminense nos pênaltis e garantiu sua vaga na decisão. Com a classificação diante da equipe carioca, o Verdão chegou a 16 classificações em 21 eliminatórias de Libertadores disputadas no estádio sob o comando de Abel Ferreira.

Em partidas de Libertadores no Nubank Parque, o Palmeiras tem 38 vitórias, 12 empates e apenas seis derrotas, além de ter disputado sete semifinais e garantido a vaga para a quarta final em apenas sete anos. O retrospecto de gols do Alviverde também foi ampliado, chegando a 135 marcados e 34 sofridos.

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A trajetória na arena acompanha um dos períodos mais vitoriosos da história do Palmeiras na Libertadores. Campeão pela primeira vez em 1999, o clube voltou a conquistar o torneio em 2020 e 2021, tornando-se tricampeão continental. Em 2026, chegou à sua 13ª semifinal, ampliando o recorde brasileiro de participações nessa fase da competição.

Palmeiras x Fluminense pela volta da semifinal da Libertadores, no Nubak Parque (Foto: Mauro Horita/Nubank Parque/Staff Images)

Jogos marcantes do Palmeiras no Nubank Parque pela Libertadores

Entre os momentos mais marcantes dessa trajetória está a classificação histórica diante da LDU, na semifinal de 2025. Após perder por 3 a 0 no Equador, o Palmeiras venceu por 4 a 0 no Nubank Parque e garantiu uma vaga na decisão. O resultado tornou o Alviverde o primeiro clube brasileiro a reverter uma desvantagem de três gols em um confronto eliminatório de Libertadores.

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A arena também foi palco de outras atuações expressivas do Palmeiras na competição. Em 2022, o clube goleou o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 8 a 1, registrando sua maior vitória como mandante na história do torneio.