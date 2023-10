Antes mesmo do apito final, Abel Ferreira deixou o campo revoltado com a arbitragem e, de cabeça quente, insinuou que o Palmeiras havia sido "roubado". No entanto, mais calmo na coletiva, ele mudou o discurso e não criticou a atuação do juiz. O destaque entre as respostas para os jornalistas, porém, foi a revelação sobre as pazes que ele fez com os microfones da beira do campo, que já foram alvos da ira do técnico. Ele ainda solicitou à CBF que pare de deixar um cameraman focado somente em suas ações.