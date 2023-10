Na derrota por 2 a 1 para o Bragantino, o Palmeiras teve dez jogadores de sua base que entraram em campo em Bragança Paulista. Ou seja, a grande maioria dos 16 atletas escolhidos por Abel Ferreira é jovem. Alguns nem chegaram aos 18 anos, como Endrick e Luis Guilherme. Isso fez com o que o técnico do Verdão ironizasse a possibilidade de algum dia ser acusado por exploração de trabalho infantil. Veja, no vídeo acima, o que disse o comandante alviverde: